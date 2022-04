Dans le cadre de la vie sociale, associative et sportive, les bénévoles et les volontaires sont indispensables. Après deux ans de quasi-arrêt à cause du Covid, les associations manquent de bénévoles…

Face à ce constat, et par l’intermédiaire de son Plan de Cohésion Sociale, la Ville de Comines-Warneton a mis en place une plateforme de bénévolat. Le PCS a en effet comme objectifs de réduire la précarité et les inégalités, de construire une société solidaire pour favoriser le droit à l’emploi, à la santé, au logement, à l’alimentation, à la culture, à la mobilité, à la citoyenneté. C’est dans l’axe "citoyen" qu’intervient la plateforme de bénévolat.