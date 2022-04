Imrane est poursuivi par le tribunal correctionnel de Tournai pour vol à main armée. Le 30 juillet 2018, le prévenu, cagoulé, a pénétré dans une société de paris sportifs Ladbrokes à Comines-Warneton. Il tirera par les cheveux le gérant de l'établissement afin de l'amener vers le coffre-fort et d'y voler le contenu. Une fois le préjudice obtenu, Imrane est sorti du pari sportif avant de grimper dans une voiture, conduite par un complice. La veille des faits, le prévenu se serait présenté au sein de l'établissement pour y faire du repérage.

Lors de son audition auprès des services de police, le prévenu a déclaré qu'il travaillait le jour du vol à main armé et avait bien fréquenté les lieux la veille des faits simplement pour parier. Face aux images des caméras de surveillance et les antécédents du prévenu, le représentant du ministère public a requis une peine de 37 mois de prison.

"Comment peut-on arriver à une telle maladresse ou à une telle incompétence ?"

Le conseil d'Imrane, quant à lui, est interpellé par la façon dont l'enquête a été menée. "Le tribunal avait demandé d'aller questionner l'employeur de mon client afin de savoir s'il travaillait bien le jour des faits. Toutefois, on se trompe littéralement de société. Comment peut-on arriver à une telle maladresse ou à une telle incompétence ?", a précisé Me Rodriguez. "Le nom du prévenu apparaît au dossier par le biais d'un policier. Par ailleurs, l'employeur d"Imrane prouve bien qu'il travaillait le jour des faits, l'attestation se trouve dans mes pièces. De plus, les témoins n'ont jamais relié l'auteur à mon client. J'estime donc qu'il y a plus qu'un doute dans cette affaire". Me Rodriguez a donc sollicité l'acquittement pur et simple ou sursis simple. Le jugement sera prononcé le 19 mai prochain.