Déjà près de cinq mois que les tensions entre le président du CPAS d’Estaimpuis, Jean-Michel Nottebaert, et les trois assistantes sociales du centre public d’action sociale ont éclaté au grand jour. À bout et considérant ne plus avoir les coudées franches, elles avaient décidé, fin septembre, de se mettre en "arrêt maladie". Elles n’ont pas repris le travail depuis lors.