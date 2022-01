Au lendemain de l’assemblée générale de l’USC Estaimpuis qui a rejeté la motion de méfiance à l’égard du président du CPAS, la CSC Services Publics tient à réagir: "Par cette décision, une majorité des militants socialistes d’Estaimpuis approuve et cautionne le fait que Monsieur Nottebaert puisse, sans aucune raison et retenue, décharger ses accès de colère sur le personnel du CPAS, sans réfléchir aux conséquences psychologiques qui en découlent, et s’octroyer le droit de gérer la gestion administrative du personnel, prérogative de la Directrice générale."