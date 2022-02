Un mois et demi entre les deux conseils communaux, et il s’en est passé des choses à Estaimpuis ces dernières semaines. Entre la démission de l’échevine Adeline Vandenberghe, la situation du CPAS, la construction de terrains de paddel et d’un entrepôt logistique juste à la frontière… les dossiers polémiques ne manquent pas dans l’actualité estaimpuisienne et ont bien évidemment, au-delà de l’ordre du jour, nourri les débats lors du conseil communal de ce lundi soir qui s’est tenu en distanciel. Nous reviendrons sur ces différents points au fil de la semaine.