Chien et chat s’entendent, en période de confinement, pour venir en aide aux humains.

Les animaux l’ont vite compris, il est parfois nécessaire d’adapter ses comportements sociaux pour survivre. "Poco, le chien policier, a rencontré récemment Vico, le petit chat de la ville de Comines. Mais au cœur de la pandémie, ces braves bêtes ont fait abstraction de leur instinct grégaire pour que les humains confinés entendent raison" , ironise la scénariste et bourgmestre Alice Leeuwerck.

"L’idée de cette bande dessinée ressort de discussions, en réunion de crise, afin de contrer la difficulté de communication, à une époque où tout doit aller très vite et marquer les esprits. Car nous nous sommes rendu compte que les circulaires ministérielles et autres arrêtés de police ou de l’administration communale ne passaient pas toujours auprès des citoyens" , explique la maïeure.

Férue de bandes dessinées, Alice Leeuwerck a ainsi scénarisé les péripéties de la mascotte canine de la police locale et de son félin comparse le chat de la Ville, emportés par les turbulences de la pandémie en bord de Lys.

Bestiaire de l’information

"Depuis que nous distillons, chaque jour, un épisode des aventures de Poco et Vico, nous nous rendons compte que nous touchons une partie de la population insensible jusqu’alors aux communications institutionnelles" , observe Alice Leeuwerck.

Poco et Vico ont vu le jour sous le coup de crayon habile de Bryan Vandevyver, employé au service de communication de la Ville.

"C’est un garçon réservé, pour ne pas dire plutôt timide, mais dont le talent graphique n’a d’égal que sa passion pour les mangas japonais" , reconnaît la scénariste qui fait corps, à l’instar de Vico et Poco, avec son dessinateur pour lutter contre le coronavirus.

La morale de l’histoire, c’est que ce sont des animaux qui raisonnent, dans la tourmente, les humains déboussolés ou en perte de repères. © DR

"Vico et Poco sont à la fois les vecteurs d’une communication rationnelle et fiable. Mais, ce sont aussi deux petits personnages de bande dessinée qui apaisent les enfants, interpellent les ados et diminuent le caractère anxiogène des messages que nous devons, sans relâche, faire passer auprès de la population" , conclut la bourgmestre en apprenant, au même moment, que le confinement est prolongé de deux semaines, pour la durée des vacances scolaires de Pâques.

De quoi remplir encore pas mal de cases et phylactères.

Benoît Veys