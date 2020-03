La bourgmestre Alice Leeuwerck et l'échevin de la Santé, le docteur Didier Soete, battent le rappel des troupes pour coudre, en urgence, des masques de protection!

"Face à la pénurie temporaire de masques en Belgique et à la difficulté d'approvisionnement, nous lançons un appel aux bonnes volontés sachant coudre pour procéder à la création de masques en tissu. Le matériel pré-découpé, les lanières latérales, et le patron d'explications seront déposés et retirés chez vous, par les soins des services communaux, par conditionnements de 25 ou 50 exemplaires. Seul le fil à coudre sera fourni par vos soins", explique, dans l'urgence, la bourgmestre Alice Leeuwerck. © DR

Ces masques de protection, qui font cruellement défaut ces dernières heures, seront utilisés par le personnel soignant, afin d'éviter la propagation du virus.

"Ils n'ont aucune efficacité auprès des malades, ni à titre préventif pour la population en général. Mais ils seront un rempart contre la diffusion du virus par le personnel médical et soignant qui pourrait être porteur sain. Pour tous les autres citoyens, il faut impérativement continuer à appliquer les mesures d'hygiène et de distanciation préconisées depuis plusieurs semaines", précise l'échevin de la Santé Didier Soete qui s'exprime aussi à titre de médecin

Toutes les bonnes volontés, qui se sentent capables de venir en aide à l'administration communale, armées de fil et d'aiguilles, peuvent s'adresser au cabinet de la bourgmestre au 056/56.10.24 ou 056/56.10.55 ou via la messagerie Facebook de la Ville de Comines-Warneton, en laissant leurs coordonnées pour être recontactées dans les plus brefs délais.