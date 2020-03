Les premiers contrôles de cette fin de semaine ont encore un objectif pédagogique, mais en cas de nécessité les policiers doivent aussi sévir!

Au cœur de la pandémie de coronavirus, l'heure n'est plus aux palabres. Désormais, en la matière, les maîtres-mots des policiers de proximité sont solidarité et discipline

C'est ce que s'évertuent à faire comprendre les agents de la police locale de Comines-Warneton, en charge du contrôle des mesures de distanciation et de confinement prises par le gouvernement fédéral.

"Ces opérations sont organisées depuis jeudi matin, tant à Warneton, qu’au Bizet et à Comines. Elles sont essentiellement réalisées aux passages de frontière, mais également sur les grands axes routiers, comme sur les petits chemins moins fréquentés, ainsi qu'en centre-ville. Personne ne peut y échapper s'il ne respecte pas les règles édictées pour se déplacer de manière sécuritaire", explique Marie Vandenbroucke, adjointe au Chef de Corps de la police de Comines-Warneton

Pour l'heure, ces contrôles ont toujours un objectif essentiellement pédagogique, permettant ainsi de rappeler, à tout un chacun, l’urgence de la situation. Ainsi que l’importance de respecter les règles de confinement, d'interdiction de regroupement et de distanciation.

"Durant près de quatre heures, plus d’une centaine d’automobilistes ont été contrôlés et quatorze d’entre eux étaient en infraction. Il s’agissait de déplacements non-essentiels, de rassemblements interdits ou de non-respect des règles de distance au sein des entreprises", observe la directrice administrative en gestion des ressources humaines, en dressant le bilan en début de soirée.

Aucun acte de rébellion ou de résistance n’a été observé, si l'on excepte cet automobiliste qui a quand même forcé, avant-hier, un contrôle de police à Comines. L'enquête est cours pour identifier l'auteur des faits.

Au-delà de ces contrôles routiers, les patrouilles police, mobiles et pédestres, sillonneront l'entité, pour mener, sans relâche, leurs missions de surveillance et de rappel à l'ordre. Et, à observer certains comportements irrationnels ou irresponsables, en rue comme dans les grands magasins, il est évident que la tâche des policiers de proximité ne sera pas toujours aisée.

"Rappelons que nous pouvons tous agir, que nous devons changer notre mode de vie et que nous avons la possibilité de sauver des vies, en évitant les contacts et en restant à la maison", conclut, une fois de plus, Marie Vandenbroucke, en appelant à la solidarité et à la discipline des habitants de Comines-Warneton et de partout ailleurs.