Mouscron - Comines Coronavirus: la Police Locale de Mouscron prend ses dispositions M. Del.

L'accueil du public sera limité au sein du commissariat central. Les cinq antennes de proximité seront quant à elles fermées.

La zone de police de Mouscron s'adapte aux recommandations sanitaires des autorités fédérales et aux mesures de prévention déployées par l'ensemble des services publics dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. L'offre de service en matière d'accueil et de dépôt de plaintes a ainsi été réévaluée.



Ainsi, dès ce mardi, il est demandé aux citoyens de se présenter au commissariat central après avoir pris rendez-vous par téléphone, entre 8h et 18h au 056.863.028, pour ce qui concerne les faits graves et les déclarations urgentes.



"L'enregistrement des plaintes s'effectuera en nos locaux dans un créneau horaire de 8h à 22h. Les cinq antennes de proximité ne sont pus accessibles au public. Une permanence téléphonique sera néanmoins assurée dans chaque antenne", signale-t-on du côté de la Police Locale de Mouscron.



En ce qui concerne les déclarations non urgentes, il est demandé de reporter la déposition à plus tard. "Nous rappelons également que pour certains types de délits, comme le vol de vélo ou certaines dégradations, une plainte peut être introduite via le site www.police.be."



La police hurlue tient encore à rappeler que son offre de service en matière d'aides urgentes à la population n'est absolument pas envisagée à la baisse.