Les courses cyclistes, programmées le lundi du Pâques, sur la grand-place de la cité des Hurlus, sont annulées en raison l'évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

La décision était prise, dès hier soir, mais a été entérinée, il y a quelques heures à peine, par Brigitte Aubert, la bourgmestre de Mouscron, et Jean-Luc Vandenbroucke, organisateur de la Ronde de Mouscron.

"En regardant la dernière étape de Paris-Nice, je me suis dis que l'intérêt était ailleurs. Et en apprenant, que plusieurs épreuves cyclistes, prévues au delà du 3 avril, s'annulaient en cascades, j' ai pensé qu'il ne pourrait en être autrement de la Ronde de Mouscron, le lundi de Pâques", avoue amèrement Jean-Luc Vandenbroucke.

Ce matin, avec la bourgmestre Brigitte Aubert et l'échevine des Sports Kathy Valcke, la réunion de concertation ne s'est pas tirée en longueur, à l'hôtel de Ville de Mouscron.

"Nous n'avons pas tergiversé. Le maintien d'une telle organisation, avec l'incertitude qui plane au niveau de la situation sanitaire, en pleine crise de coronavirus, n'était tout simplement pas envisageable. Le report, au 2 août, la seule date encore libre au calendrier des épreuves internationales, en pleine période de vacances d'été, ne l'était pas plus. Il ne nous restait que l'option de l'annulation pure et simple en 2020", déplore Jean-Luc Vandenbroucke.

"Vu le contexte actuel, cette décision est sage et raisonnée. Cet événement devait être une belle vitrine du cyclisme que la ville de Mouscron était fière d'organiser et de soutenir... Je remercie d'ailleurs tous les services communaux, les bénévoles, les sponsors ainsi que les diverses autorités qui avaient répondu présents à notre appel. Et je partage, évidemment, la déception de Jean-Luc Vandenbroucke qui n'a pas voulu passer en force. J'ai juste hâte d'être le 5 avril en 2021 pour pouvoir concrétiser cette ronde de Mouscron", conclut, en cherchant un peu ses mots, Kathy Valcke.