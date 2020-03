Réunis autour du commissaire divisionnaire Dominique Debrauwere, les bourgmestres d'Estaimpuis, de Mont-de-l'Enclus, de Pecq et de Celles appellent au civisme et à la solidarité.

Dès sept heures trente, les bourgmestres des quatre entités de la zone de police du Val de l'Escaut ont tenu conseil au quartier général de Pecq.

"Depuis vendredi minuit, cinq patrouilles supplémentaires d’intervention de notre police ont sillonné les routes des entités d'Estaimpuis, de Pecq, de Celles et de Mont-de-l'Enclus, afin de vérifier la stricte application des directives gouvernementales. Et, dans l’ensemble, les commerçants de nos entités ont respecté les mesures de sécurité imposées par la situation sanitaire qui se dégrade", observe le commissaire divisionnaire Dominique Debrauwere, chef de la zone de police du Val de l'Escaut.

Pourtant, bourgmestres et forces de l'ordre ont encore constaté trop de comportements à risques et appellent, plus que jamais, à la vigilance.

"Je pense que nombre de gens n'ont pas encore pris la mesure de gravité de la situation et s’exemptent d'appliquer les consignes de confinement et de distanciation. C'est la raison pour laquelle, notre conseil rappelle, à cor et à cri, les mesures que nous préconisons, depuis plus de 24 heures dans l’entité de Celles. Comme la nécessité, dans les commerces de proximité, de ne laisser entrer qu’un client à la fois. Et, dans les plus grandes surfaces, de respecter une distance de sécurité, d’au moins un mètre, entre les clients eux-mêmes et les employés de magasins. Notamment dans les files se formant à la caisse", harangue Yves Willaert, le maïeur de Celles.

"Ces mesures sont aussi valables, en extérieur, sur les marchés alimentaires, en plein air. Ainsi que dans les sous-bois et lieux de promenade au bord de l'eau", souligne Daniel Senesael en s’inquiétant de voir encore trop de gens s'agglutiner.

S'embrasser ou de se serrer la main lorsque l'on se rencontre tient du geste irresponsable

"Heureusement, de belles réactions, empreintes d'humanité et de civisme, donnent encore à espérer. Ainsi, en quelques heures, nous avons reçu plus de 45 propositions de jeunes gens d'Estaimpuis disposés à garder, à domicile, les enfants privés d'école ou de garderie, dès ce lundi. Tous ne sont pas forcément insouciants ou à ce point indifférents au drame qui se vit chez nous et partout à travers le monde", se rassure le bourgmestre de la cité du Satcheu.

Une émotion que partagent ses collègues de Pecq, de Celles et de Mont-de-l'Enclus qui voient aussi affluer les propositions d'aide de citoyens pour assurer, entre autres, le ravitaillement des personnes âgées, isolées dans les villages.

A Estaimpuis, parmi les mesures solidaires, on notera enfin que la commune met, ce jour, à disposition de toutes les personnes qui assurent des soins auprès des aînés ou des personnes malades, un masque de protection, en attendant que soient livrés les 300 000 masques chirurgicaux qui se font attendre.