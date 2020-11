Covid-19 à Mouscron: la bourgmestre prolonge et adapte certaines mesures Mouscron - Comines M. Del. Activités récréatives, commerces et pratiques sportives au centre de ces mesures. © DR

Toujours dans le but de stopper la propagation du coronavirus sur l'ensemble du territoire mouscronnois, Brigitte Aubert, bourgmestre, a prolongé, voire adapté, diverses ordonnances de police prises précédemment.



Dans un premier temps, la fermeture des commerces entre 22h et 6h, soit la période du couvre-feu, a pour l'instant été prolongée jusqu'au dimanche 13 décembre inclus.



En ce qui concerne les réunions et activités des mouvements de jeunesse ainsi que les autres activités récréatives, comme la Prairie, les ateliers de cuisine, de bricolage, etc., elles sont interdites jusqu'au lundi 30 novembre inclus. Exception est toutefois faite pour les activités extérieures pour les enfants de moins de 12 ans.



Enfin, toutes les activités sportives indoor restent interdites jusqu'au lundi 30 novembre inclus pour les enfants de moins de 12 ans, à l'exception des activités scolaires de l'enseignement obligatoire.



"La bourgmestre continue de suivre l'évolution de la situation de près et n'hésitera pas à prendre les mesures locales nécessaires que notre situation impose", avertit-on du côté de l'administration communale qui demande aux citoyens de rester solidaires et responsables.