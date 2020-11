Covid-19 à Mouscron: un Guide des bonnes pratiques pour les écoles Mouscron - Comines M. Del. Toutes les écoles mouscronnoises ont reçu ce document qui permet de mettre de l'ordre dans les recommandations à appliquer. © SHUTTERSTOCK

Comme ailleurs dans le pays, les jeunes mouscronnois vont faire leur retour à l'école après des congés de Toussaint prolongés. C'est cependant sous un code rouge que les élèves de maternelles, primaires et secondaires vont reprendre les cours. De nombreuses mesures visant à limiter la propagation de la Covid-19 seront ainsi d'application.



Ainsi, au terme de plusieurs réunions de concertation, les directions des écoles, le service Planification d'Urgence et l'Instruction publique ont rédigé un Guide des bonnes pratiques utilisable au sein de chaque établissement.



"Organisé selon les grandes thématiques qui font la vie d’un établissement scolaire (classes, cour de récréation, réfectoire, transports, mesures d’hygiène, arrivées et départs, …), le document de plusieurs pages permet de mettre de l’ordre dans les recommandations à appliquer et incite à ne rien oublier, apprend-on du côté de l'administration communale de la cité des Hurlus. Ce Guide se veut donc être un allié de choix pour les directeurs et enseignants dans leur lutte contre la Covid-19."



Toutes les écoles mouscronnoises, de tous les réseaux, ont reçu leur Guide des bonnes pratiques. La cellule de crise communale espère que ce travail portera ses fruits sur le terrain et qu'il permettra de contenir le virus.



"Comme elle le fait depuis de nombreux mois, la cellule de crise continue de suivre de près l’évolution de la pandémie sur le territoire mouscronnois et n’hésitera pas à prendre les mesures adéquates si la situation le justifiait."