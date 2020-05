Chaque vendredi, une question en lien avec le confinement lié au Covid-19 sera à retrouver via les réseaux sociaux du centre culturel.



La crise sanitaire du Covid-19 a plongé plus de la moitié de l'humanité dans le confinement. Tous garderont un souvenir particulier de cette période totalement inédite.Où étiez-vous ? Que faisiez vous ? Comment l'avez-vous vécu ? Comment le vivez-vous encore ? Qu'avez-vous lu ? Qu'avez-vous mangé ? Qu'avez-vous bu ? Par quoivous êtes-vous passionné ? Avez-vous craqué ou pas ? Et vos enfants ? Un nombre certain de questions qui seront posées de manière hebdomadaire par le centre culturel de la cité des Hurlus, via ses réseaux sociaux, qui récoltera vos témoignages., explique Maud Mallet, chargée de communication et de projets.Chacun sera libre de s'exprimer, voire de s'indigner.Dans un an, toutes les réalisations seront mises en lumière et seront présentées au public mouscronnois.Les témoignages sont à envoyer via projetavotretour@gmail.com en y indiquant votre nom, la date de réalisation et une phrase expliquant le sens donné à votre œuvre.Retrouvez la première question ce vendredi sur Facebook et sur Instagram