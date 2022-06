Stéphane Pauwels est un personnage clivant. Soit on l’aime, soit on le déteste. Mais il y a une chose qu’on ne peut lui reprocher, c’est qu’il se donne à 200 % quand il s’implique dans un projet. Comme ce fut le cas avec l’Excel Mouscron quand il a pris part au groupe de travail aux côtés de la Ville (Brigitte Aubert) et de l’IEG (Guy Brutsaert). "Déjà auparavant, par le biais de François Mieloch, on s’était intéressé à la situation du club. À l’époque, Lopez était vendeur. Il n’y avait alors pas trop de dettes et une masse salariale assez correcte. Mais 24 h après notre demande, on nous a annoncé que le club n’était plus à vendre parce que Gérard Lopez avait accepté de remettre de l’argent."

Le temps passe mais la situation du REM ne s’améliore pas. Que du contraire ! "En novembre 2021, j’ai prévenu sur Facebook que le club courait à la catastrophe. J’ai prévenu Brigitte Aubert. Mais la bourgmestre était impuissante car on ne lui a jamais donné un état concret de la situation financière. Quelques mois plus tard, en début avril, on mangeait avec François (Mieloch). Il m’a alors répété qu’il ne voulait pas laisser tomber le club. Il a alors réalisé une lettre d’intention et a pu avoir accès aux chiffres. Au compte-gouttes… C’est à ce moment-là qu’on a appris qu’il y avait 1,6 million de dette créé en quelques mois à peine. Et ce n’est pas de la faute du LOSC. Pourtant, la direction avait dit que le "club était sain" quelques semaines plus tôt par communiqué. Le lundi de Pâques, on a alors demandé un rendez-vous avec Brigitte Aubert. On se sentait impuissant face à la situation. Mais on a décidé de créer le groupe de travail avec également Guy Brutsaert, le responsable de l’IEG."