La célèbre enseigne de bricolage Brico a dernièrement lancé le projet Les Héros du bricolage visant la rénovation d'écoles belges. Si plus d'un millier d'établissements ont soumis leur candidature, seuls vingt allaient être sélectionnés. On retrouve ainsi, parmi les heureux élus, l'école des Frères Maristes à Mouscron.Brico et BricoPlanit ont alors donné tous les conseils nécessaires ainsi qu'un bon à valoir pour l'achat de matériel et d'outils à l'école qui a pu mettre en place un nouveau local sieste., détaille Nathalie Thirion, directrice de la section maternelle de l'Institut des Frères Maristes.Lors des travaux, tout le monde avait une tâche bien définie. Les enfants se sont occupé de la décoration du local tandis que les enseignants, aidés de la direction, étaient répartis en deux équipes : une pour le montage et une pour la finition. Les ouvriers ont quant à eux participé à la rénovation complète du local. Les parents n'étaient pas en reste puisqu'ils ont aidé à la découpe du bois et au montage plus technique.Les lits s'apparentent ainsi à des bateaux sur la mer avec des dessins créatifs de poissons qui assurent le décor., assure encore Nathalie Thirion.Du côté de chez Brico, on se dit évidemment heureux de voir la concrétisation de pareil projet., commente Rudi Schautteet, HR Director chez Brico et BricoPlanit.