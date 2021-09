Lors du conseil communal de lundi soir, Patrick Van Honacker a interpellé le Collège communal après l’apparition d’un début d’ornières sur le nouveau revêtement de la traversée d’Estaimpuis (rues Moulin Masure, des Résistants et du Pont Tunnel). Une situation que le bourgmestre avait déjà constatée, mais qui ne se révèle pas trop inquiétante.

“Après avoir retiré les portions de revêtement présentant un fort taux de faïençage (fissures et craquelures à la surface) et, lorsque cela était nécessaire, retiré les anciennes fondations pour les remplacer par des matériaux neufs, nous avons procédé à la pose d’un Schlamm (matériaux bitumineux coulés à froid), rappelle Daniel Senesael. L’objectif de cette fine couche de bitume liquide mélangé à un gravier extrêmement fin, était de reboucher les faibles faïençages, les petites fissures et joints présents en voirie ainsi que de protéger l’asphalte existant en l’étanchéifiant. ”