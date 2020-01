Après un peu plus d’un an à siéger à six autour de la table du conseil communal mouscronnois, les élus Ecolo profitent du mois de janvier pour tirer le bilan de l’année 2019. "Je suis fier du chemin qui a été parcouru par toute l’équipe, explique le chef de groupe Simon Varrasse. Une équipe soudée et complémentaire, avec chacun un style différent."

Si l’on retrouve les verts dans l’opposition, ce n’est pas pour autant qu’ils ne peuvent pas se montrer objectifs en soulignant les bonnes réalisations de la majorité. "Mener une opposition bête et méchante n’a jamais été notre marque de fabrique." Les élus Ecolo le prouvent d’ailleurs en épinglant certains points positifs.

On y retrouve notamment les initiatives zéro déchet. "Notre ville ne fait pas partie des bons élèves en matière de production de déchets, constate Rebecca Nuttens, conseillère communale. Néanmoins, la dynamique zéro déchet prend de l’ampleur. Nombreux sont les citoyens qui souhaitent réduire la quantité et la taille de leurs poubelles. Dans cette optique, nous saluons les initiatives mises en place par la cellule Environnement. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais nous avons l’impression d’aller dans la bonne direction."

La retransmission en direct du conseil communal via le site web de la commune est un autre point positif, comme le signale la conseillère communale Gaëlle Hossey. "Cela faisait partie de notre programme, nous en sommes ravis. Nous recevons beaucoup de retours positifs. Nous pensons que beaucoup de personnes se prennent au jeu, regardent le conseil de chez eux alors qu’ils ne seraient peut-être jamais venus sur place."

Le groupe Ecolo est également fier de voir ses idées entendues. "Nous pensons par exemple à la distribution de chèques pour le hall du Terroir pour les personnes qui ne souhaitent pas recevoir de poubelles", détaille Simon Varrasse. "Même dans l’opposition, nous voulons apporter notre pierre à l’édifice. Nous allons encore faire d’autres propositions, comme par exemple la mise en place d’un permis de végétaliser."

Les élus Ecolo pointent du doigt certaines thématiques à améliorer au sein de la cité des Hurlus.

Aux yeux des Ecolos, tout n’est évidemment pas parfait à Mouscron. Après avoir listé certains points positifs, les élus de l’opposition mettent le doigt sur différents points à améliorer. À commencer par le béton, beaucoup trop présent au sein de la cité des Hurlus selon eux.

"Beaucoup de Mouscronnois font ce constat, assure Marc Leman, conseiller communal. Les projets foisonnent et laissent souvent peu de place à la verdure. Les Mouscronnois ont l’impression, à raison, de manquer d’air. Il est important que des endroits verts aérés puissent voir le jour un peu partout. Des lieux où il fait bon se promener, où l’on peut prendre l’air, courir et jouer. Des endroits facilement accessibles à pied pour tous, peu importe le quartier. À l’heure actuelle, au lieu d’augmenter le nombre d’espaces verts et de loisirs, leur nombre diminue…"

Le groupe Ecolo s’interroge également sur la gestion et l’affectation des fonds publics mouscronnois. "D’une part, on peut relever des travaux inutiles, soulève pour sa part la conseillère communale Anne-Sophie Rogghe. D’autre part, certaines dépenses excessives, telles que le banquet des Baillis, posent également question. Tout cela pourrait sembler anecdotique si, par ailleurs, la Ville de Mouscron, au prétexte de réductions budgétaires, ne supprimait pas ou ne réduisait pas des subsides à des associations mouscronnoises."

Il est enfin aussi question de mobilité qui reste, selon Ecolo, beaucoup trop centrée sur l’utilisation de la voiture. Marc Leman s’explique.

"Il y a quelques années, nous constations avec satisfaction que des aménagements cyclistes voyaient le jour un peu partout. Malheureusement, cette dynamique n’a pas duré. Aujourd’hui, à beaucoup d’endroits, c’est le parcours du combattant. On se retrouve souvent dans des situations dangereuses. Mouscron n’a plus de fil conducteur en la matière. Pourtant, les cyclistes potentiels sont nombreux. Il faut cependant qu’un minimum de bonnes conditions soient réunies comme des infrastructures adaptées. À l’heure actuelle, la voiture a toujours la priorité…"

A cinq

Ecolo Mouscron s’est doté d’un nouveau secrétariat local. "Nous sommes cinq coprésidents locaux à s’être engagés pour les deux prochaines années", explique Fred Maes, qui en fait partie au même titre qu’Anthony Vandersteene, que Fabienne Halimi, Anne-Sophie Rogghe et Rebecca Nuttens. Une coprésidence qui pourra, de manière générale, organiser les choses et, pourquoi pas, tout mettre en œuvre pour que les vœux du parti se concrétisent. Ecolo souhaite que Mouscron reste une ville à taille humaine, où le commerce se voit dynamisé en son centre. Le tout avec un Centre public d’actions sociales totalement apaisé au niveau de son budget.