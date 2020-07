Cet été, La Dernière Heure - Les Sports , édition Wallonie picarde, en partenariat avec l’intercommunale Ipalle, vous propose chaque semaine des conseils pour préserver l’environnement au quotidien.

Les beaux jours marquent le retour des indésirables comme les fourmis, les limaces, les pucerons, les mouches… Si on peut être tenté d’utiliser des insecticides pour s’en débarrasser, ces produits ne sont pas anodins et nuisent à l’environnement et parfois même à la santé, pouvant entrer en contact avec notre organisme par la peau, les yeux, par inhalation ou par ingestion.

Avec des risques accrus pour les enfants puisqu’ils sont sensibles à de plus petites doses que les adultes. Il existe fort heureusement des alternatives efficaces.

Contre les limaces voraces

Biner régulièrement le sol permet de détruire quantité de leurs œufs. On peut aménager des remparts autour des zones à protéger, avec de la sciure ou des cendres de bois, d’une largeur d’au moins 20 cm.

Les coquilles d’œufs écrasées et les épluchures de melons s’avèrent d’excellents pièges à limaces. Enfin, vous pouvez aussi déposer sur le sol un récipient contenant de la bière diluée qui attirera les limaces.

Haro sur les pucerons

On peut les éliminer en pulvérisant une préparation à base de savon noir ou de purin d’ortie. La capucine, décorative de surcroît, est également une alliée pour éloigner les pucerons. En effet, cette plante a le pouvoir étonnant de les attirer. Elles sont donc fréquemment recouvertes de pucerons, ce qui a pour conséquence de détourner ces petits "nuisibles" des autres plantations.

Par ici les fourmis…

Contre les fourmis, certaines préparations "maison" s’avèrent, elles aussi, très efficaces. L’huile essentielle de girofle ou de cannelle est indiquée : il suffit d’en mélanger 10 ml dans un litre d’eau, de mettre la préparation dans un vaporisateur et d’asperger généreusement la fourmilière. Attention toutefois : les huiles essentielles sont à manipuler avec précautions, et à éviter pour les femmes enceintes.

Le purin de lavande : laissez macérer 1 kg de lavande fraîche dans 10 litres d’eau pendant 10 jours, ensuite vous filtrez et versez la préparation dans la fourmilière.

Les mouches

La traditionnelle "tapette à mouches" reste un moyen écologique pour se débarrasser des mouches ainsi que des autres insectes envahissants. Pour les éloigner, vous pouvez aussi mettre quelques gouttes d’huile essentielle de citronnelle sur des coussins ou déposer un bouquet de citronnelle sur la table. Une autre astuce efficace : planter quelques clous de girofle dans un demi-citron.

Si malgré tout vous utilisez des insecticides, des pesticides ou d’autres produits dangereux, n’en jetez pas les restes dans l’égout, l’évier ou les WC : outre la pollution, cela nuit au bon fonctionnement des stations d’épuration. © IPALLE

Souvenez-vous que les WC et les éviers ne sont pas des poubelles ! Ces produits, ainsi que leurs emballages, doivent être déposés dans les recyparcs dont l’accès est par ailleurs gratuit.

Retrouvez d’autres conseils et astuces sur www.ipalle.be et suivez Ipalle sur Facebook, Ipalle - Vers un territoire Zéro Déchet et sur le site dhnet.be, pages régions Tournai-Mouscron ainsi que sur Facebook dhwapi.