La campagne de communication Vers une agriculture durable du Parc naturel des Plaines de l’Escaut se décline en quatre thématiques. Elles ont pour but de mettre en évidence des pratiques durables mises en œuvre par les agriculteurs et de sensibiliser les citoyens sur ces sujets.

La bâche Ici, j’utilise moins de pesticides vise à souligner l’engagement d’agriculteurs et leurs démarches de réduction d’utilisation des produits de protection des plantes (PPP) dans le cadre d’un projet pilote de la Région wallonne.

L’agriculteur adopte le principe de la lutte intégrée, privilégiant les techniques préventives de lutte contre les maladies et ravageurs de cultures : l’allongement de la rotation, l’alternance des cultures d’hiver et de printemps, le choix de variétés résistantes/tolérantes aux maladies et ravageurs…

Agriculteurs investis

Il passe régulièrement dans ses champs afin d’observer l’état de ses cultures. Il pourra, par exemple, y observer la présence d’alliés comme les coccinelles qui vont l’aider à gérer les populations de pucerons et ainsi éviter un traitement insecticide.

La bâche Ici, je prends soin de mon sol veut faire connaître les efforts des agriculteurs pour améliorer l’état structural et biologique de leurs parcelles cultivées. Un sol vivant est le principal allié pour la rentabilité de l’exploitation agricole mais joue également un rôle essentiel pour absorber les eaux de pluie et pour fixer le CO 2 .

La bâche Ici, je réduis les coulées boueuses indique des parcelles sur lesquelles des petits aménagements ont été installés pour freiner la vitesse de l’eau qui ruisselle sur le champ et maintenir la terre sur la parcelle agricole. Ce sont des bandes enherbées, des filtres de branchages ou de paille, des haies denses taillées régulièrement pour favoriser le développement des tiges au pied de la haie…

Enfin, la bâche Ici, je produis la nourriture de mes vaches se concentre sur le thème de l’autonomie fourragère. Cette pratique consiste à produire l’alimentation du bétail sur sa ferme. Cela permet à l’agriculteur de réduire l’impact environnemental de sa production. L’utilisation de prairies temporaires et de cultures fourragères diversifiées permet d’allonger le temps de la rotation culturale et de limiter l’impact de certains ravageurs sur les cultures. L’autonomie fourragère permet de limiter les importations d’aliments et de diminuer les transports y étant liés.