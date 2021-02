© D.R.

Dès ce mercredi, et ce jusqu'au mercredi 10 mars, il sera possible de découvrir dans les différents villages de l'entité d'Estaimpuis des bâches trash, placées dans les champs ou dans les pairies, visant à lutter contre la malpropreté dans les campagnes. Une campagne de sensibilisation entreprise par la commune accompagnée par un panel de citoyen. Le but étant, évidemment, de diminuer le nombre de canettes que l'on retrouve le long des routes, dans les champs et les prairies.Incontestablement, la présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins est une source majeure de désagrément. Elle engendre par ailleurs un sérieux sentiment d'insécurité et d'impunité. À Estaimpuis, l'objectif du Plan Local de Propreté (PLP) est de créer une véritable stratégie de lutte contre la malpropreté publique au sein de l'entité. Ce plan s'articule sur cinq axes avec la sensibilisation, la participation citoyenne, la gestion des infrastructures, la gestion de l'espace et la répression., détaille Adeline Vandenberghe, échevine en charge de l'Environnement.Par ailleurs, différentes idées d'actions à mettre en place ont également pu être apportées.C'est ainsi la problématique des petits déchets diffus qui a été retenue autour des deux plans communaux, le PLP et le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), et plus particulièrement le problème d'abandon de canettes le long des routes de campagne.Une problématique qui est une véritable réalité de terrain que rencontrent de nombreux agriculteurs. L'échevine rappelle ainsi le triste fait survenu en septembre dernier à Néchin.Un phénomène qui n'est malheureusement pas anecdotique, près de 3 000 animaux sont blessés chaque année en Belgique., conclut Adeline Vandenberghe.