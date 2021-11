Ce week-end, les vacances de Toussaint se sont achevées avec un goût amer pour certains habitants de la Cité des Hurlus. Effectivement, un bon nombre d'entre eux, ont fait part de leur mécontentement à l'administration communale concernant la fermeture de la plupart des cimetières sur l'entité. "", déplorait une dame, fortement attristée.

Cette citoyenne n'est vraisemblablement pas la seule à avoir été interpellée par leur fermeture. De nombreuses personnes voulant se recueillir au cimetière du Risquons-Tout, du Mont-à-Leux, d'Herseaux ou encore celui situé à Luingne ont dû rebrousser chemin, munis de leurs fleurs.

"Un incident regrettable"

"La Ville de Mouscron regrette vivement les problèmes liés à l’accessibilité des cimetières, ce dimanche 7 novembre 2021. Logiquement, les cimetières de l’entité devaient bien être accessibles ce dimanche, entre 8h et 18h. Une faute indépendante de la volonté de l’Administration a cependant empêché l’ouverture habituelle. Un incident regrettable alors que la Ville de Mouscron veille à garantir la meilleure accessibilité possible de ses cimetières, qui plus est en cette période de Toussaint et d’Armistice" s'est justifié l'administration communale de la Cité des Hurlus.