Le chantier actuellement en cours sur l’E403/A17 entre Templeuve et Mouscron pour réparer localement les revêtements de la voie de droite devra être prolongé. Les dégradations s’avèrent plus conséquentes que prévu. Les voies devraient être libérées avant l’arrivée de l’hiver.

Pour rappel, ce chantier a débuté le 28 septembre dernier et permet de réparer localement les revêtements uniquement sur la voie de droite de l’E403/A17, entre Templeuve et Mouscron, soit sur 5 kilomètres, en direction de la Flandre.

Sur l’E403/A17, entre Templeuve et Mouscron, seuls les usagers se dirigeant vers la Flandre voient leurs conditions de circulation modifiées : une seule voie reste disponible avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.

Les entrées et sorties de l’autoroute restent accessibles sur ce tronçon. Ce chantier représente un budget de plus de €350.000 HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est la S.A. SOGEPLANT qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.