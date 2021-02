Des garages pillés durant le week-end à Warneton Mouscron - Comines M. Del. Des voleurs ont forcé quatre garages dans lesquels ils ont dérobé divers objets avant d'en faire de même à l'intérieur d'un hangar. © REPORTERS

Ce dernier week-end, des individus malintentionnés se sont rendus à la chaussée de Lille à Warneton dans le but d'y commettre des vols.



En effet, les auteurs sont dans un premier temps montés sur un mur pour déplacer le spot lumineux qui donne sur des garages afin d'être dans le noir et ainsi agir en toute discrétion. Ils ont ensuite forcé quatre garages en tirant sur les barillets des serrures pour ouvrir les portes. Ils ont pu dérober plusieurs objets dont la nature n'a pas été communiquée.



Ils se sont ensuite rendus à l'arrière d'un hangar annexé aux garages. Ils y ont forcé la porte et ont ainsi pu entrer à l'intérieur. Ils ont pu emporter deux vélos avant de prendre la fuite dans une direction inconnue;



Une plainte a été déposée auprès des forces de l'ordre.