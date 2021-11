La salle de musique de l’hôtel de ville de Warneton s’est révélée bien trop petite pour accueillir les citoyens désireux de s’informer de l’avant-projet que nourrit Engie. Même si le CST et l’identité étaient contrôlés à l’entrée, il n’empêche que si un détecteur de CO2 avait été installé, il aurait été rouge vif vu la centaine de personnes présentes.

Lors de la première demi-heure, Michaël Lavry, chef de projet Engie et Johan Goubau, du bureau CSD Ingénieurs, en charge de l’étude d’incidences, ont présenté le projet. La réunion d’information lance le projet et permet de recueillir l’avis de la population. Suivra une étude d’incidences, la finalisation du projet, la demande de permis et une enquête publique. Le permis, valable pour 30 ans, sera in fine accordé par la Région wallonne.