Fini le système de drive-in mis en place l’année dernière lors du confinement et qui a montré ses limites… La distribution d’arbres revient sur le parking (bas) du centre administratif de Mouscron. Et ce, même si cette année, la Ville de Mouscron ne bénéficie pas des arbres octroyés par la Région wallonne. "Nous avions pu les obtenir l’année dernière, mais malgré un dossier complet, la Région wallonne a préféré répondre à des demandes d’autres communes, explique Ann Cloet, échevine de l’Environnement. À chacun son tour, et qu’à cela ne tienne, nous avons décidé de prendre en charge l’achat des plants pour cette opération attendue par nos citoyens, ce qui représente un budget de 5000 à 6000 euros à charge de la Commune."

Ce samedi 27 novembre, à partir de 9 h, les citoyens pourront repartir avec des arbres ou des plantes à replanter dans leurs jardins. Près de 4 000 arbres et plantes mais aussi 6 000 bulbes seront disponibles. "Nous aurons principalement des petits fruitiers (groseillier, framboisier, mûrier, figuier) à offrir, ainsi que des plantes aromatiques (lavande, romarin, thym), des arbustes ornementaux (forsythia, groseillier sanguin) et des bulbes (ail des ours, narcisse), précise Christophe Gruwier de la Cellule Environnement de la Ville de Mouscron. Chaque personne pourra recevoir un petit fruitier, un figuier (par famille), trois plantes aromatiques, un arbuste ornemental et dix bulbes." Attention, ce sera le principe du premier arrivé, premier servi.

Avec de la pédagogie

"Mais plus qu’une simple distribution d’arbres, nous souhaitons profiter de cette occasion pour y apporter de la pédagogie et sensibiliser les citoyens aux questions relatives à la nature, ajoute Ann Cloet. C’est ainsi qu’avant d’obtenir les arbres, les personnes sont invitées à visiter les stands et de répondre à quelques questions." On retrouvera notamment sur le site les stands des Hurlus composteurs, des Apiculteurs mouscronnois, du Cercle des Naturalistes de Mouscron, de la Régie de Quartier et de la Cellule Environnement.

Des nichoirs à adopter et des arbres à planter

Dans le cadre des actions du Plan communal de développement de la nature, la cellule environnement propose aux citoyens d’adopter un nichoir pour oiseaux. "Nous disposons de 150 nichoirs pour les mésanges charbonnières et bleues ainsi que pour les moineaux domestiques, explique Christophe Gruwier. Pour en obtenir un, les personnes sont invitées à le réserver auprès de la cellule environnement (056 86 01 50). En retour, nous leur demandons de s’engager à nous donner des nouvelles du nichoir deux fois par an, en janvier et en juin, en remplissant un petit questionnaire. Cette action nous permettra d’obtenir de précieux renseignements sur les passereaux de nos jardins et même sur l’hivernage du lérot." Les nichoirs seront disponibles au stand de la cellule environnement lors de la distribution des arbres, le 27 novembre, de 9 h à 12 h.

À la recherche des bras pour des plantations citoyennes

La cellule environnement en profite également pour lancer un appel aux citoyens qui souhaitent se mobiliser pour participer à la grande opération "Plantons des arbres" prévue le dimanche 12 décembre. "Plusieurs chantiers de plantations de haies, arbres et arbustes sont prévus ce jour-là, explique l’échevine mouscronnoise. Nous avons ciblé différents lieux aux quatre coins de l’entité: la rue des Aubades (Herseaux) et la rue de la Barberie (Herseaux), à proximité de la route de la Laine, ainsi qu’à la rue des Bailliages (Dottignies), au parc de la cure de Luingne, à la rue de la Broche de Fer (Herseaux) et au square Pierre Cocheteux (Luingne). Quelque 3 650 arbres seront prêts à être plantés, mais pour que l’on puisse accomplir toutes ces plantations, il nous faudra beaucoup de bras… Nous lançons donc un grand appel afin de rassembler le plus de personnes possible !" Deux nouvelles "forêts urbaines" verront aussi le jour dans les prochaines semaines: à la rue des Blanches Mailles (Mouscron) et à la rue de la Barrière de Fer (Dottignies).

"Un enfant, un arbre"

Quant à l’opération "Un enfant, un arbre", en partenariat avec la Ligue des Familles, elle permettra la plantation d’une cinquantaine d’arbres, ce samedi 27 novembre. Chaque arbre (poirier basse tige) sera accompagné d’une plaquette au nom de l’enfant. "Pour les enfants nés depuis le 1er septembre 2021, et jusqu’au 31 août 2022, les parents peuvent s’inscrire afin que l’on puisse planter l’année prochaine un arbre pour leur enfant", signale Ann Cloet.