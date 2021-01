Des modifications de circulation suite à un affaissement de voirie au chemin du Moulin Soete à Comines Mouscron - Comines M. Del. Une déviation est mise en place pour une durée indéterminée; © FLEMAL JEAN-LUC

Suite à un affaissement de voirie, et pour des raisons de sécurité, la circulation est temporairement modifiée dans le chemin du Moulin Soete à Comines.



La zone de police de Comines-Warneton informe que la circulation est interdite aux usagers dans le chemin du Moulin Soete entre les habitations n°25 et 35.



Depuis la route de Flandre, l'accès du Chemin du Moulin Soete sera interdit sauf pour la circulation locale, idem depuis son croisement avec la Zandvoordestraat, l'accès du chemin Moulin Soete sera encore interdit, sauf toujours pour la circulation locale.



Une déviation sera mise en place pour les usagers arrivant par le boulevard industriel en direction de la Grand Rue et dirigera les usagers vers la route de Flandre, la Grand Rue, la rue de l'Amérique, Amerikastraat, Zandvoordestraat et le chemin du Moulin Soete.



Ces modifications sont d'application pour une durée non définie.