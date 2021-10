C’est déjà les soldes à l’Excel Mouscron qui propose des places, pour la rencontre opposant les Hurlus au RWDM ce vendredi 22 octobre, au prix d’un euro seulement. En pleine période de crise, non pas sanitaire cette fois-ci, le club entend bien accueillir un maximum de supporter afin d’aider les joueurs et leur nouvel entraîneur, José Jeunechamps, à remonter la pente.

Bon dernier avec deux petites unités au compteur après huit matchs de championnat, les Hurlus ont plus que jamais besoin de leurs supporters pour sortir la tête de l’eau. Le club a donc décidé d’agir en proposant des places à un euro seulement. "Nous avons décidé de mettre des tickets en vente à un euro afin d’attirer le plus de supporters possible", indique Grégory Delreux, responsable du service presse de l’Excel Mouscron. "Nous affrontons un concurrent direct pour le maintien, le soutien du public est donc indispensable pour la rencontre."

Le club ne s’est pas fixé d’objectif précis en terme d’affluence mais espère tout de même que le public se déplacera en nombre ce 22 octobre. "Notre seul objectif est de remplir le stade au maximum", poursuit Grégory Delreux. "Au vu de notre situation actuelle, il est primordial que les joueurs puissent compter sur le public du Canonnier pour remonter la pente. Nous espérons donc pouvoir remplir le stade au maximum."

D’autres actions similaires sont envisageables à l’avenir. "Nous allons essayé d’amener le plus de supporters possible lors de nos matchs à domicile", confie Grégory Delreux. "Il n’est donc pas impossible que d’autres actions de la sorte soient mises en place dans les matchs à venir."

Les supporters intéressés peuvent donc se rendre sur le site de l’Excel Mouscron, https://mouscron.tickethour.be/, afin de se procurer leur place. Ils peuvent également se rendre à la billetterie du club. L’action mise en place par le club est d’application uniquement pour les tickets en catégorie 3 et 4.