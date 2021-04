Des terrasses éphémères pourront voir le jour à Mouscron pour la reprise de l'Horeca Mouscron - Comines Mickaël Delfosse © BAUWERAERTS DIDIER

Interpellée par le chef de groupe Écolo Simon Varrasse, la bourgmestre Brigitte Aubert a confirmé l'information expliquant mettre tout en œuvre pour aider la relance du secteur.



Alors que l’Horeca est fermé depuis de nombreux mois, la réouverture des terrasses dès le 8 mai prochain apparaît comme une petite éclaircie dans la grisaille. Malheureusement, certains établissements ont déjà annoncé qu’ils resteraient fermés jusqu’à un assouplissement supplémentaire des règles, estimant que le service exclusif en terrasse est trop compliqué vu la météo belge et n’est pas rentable. D’autres établissements n’ont quant à eux pas le choix, n'ayant pas de terrasse.



Lors d'une commission communale de la cité des Hurlus, le groupe Ecolo a abordé cette question. "Dans certaines villes, à Liège par exemple, la ville compte aider l’Horeca en mettant à disposition des espaces extérieurs pour leur permettre d’installer des terrasses, même si ce n’est pas juste en face de l’établissement, explique le chef de groupe Écolo Simon Varrasse. Cela va donc un cran plus loin que l’agrandissement des terrasses existantes et l’occupation de quelques places de parking. Dans notre commune, on pourrait s’en inspirer et permettre, par exemple, aux établissements qui le souhaitent de s’installer sur une série de places publiques à Mouscron, Dottignies, Herseaux ou Luingne."



Si l’Horeca trouve que c’est une bonne idée, Simon Varrasse assure qu'il faudra évidemment organiser cela en cohérence avec les règles sanitaires. "L’objectif n’est certainement pas d’installer tout le monde au même endroit, au risque de créer des attroupements, mais de répartir géographiquement ces terrasses éphémères. À nos yeux, c’est sans doute un moyen supplémentaire pour aider, ne serait-ce qu’un petit peu, nos établissements Horeca."