Du mercredi 21 octobre au 30 octobre inclus, si les intempéries ne s'en mêlent pas, des modifications de circulation seront à prévoir dans le cadre des travaux de réparations des voiries des chaussées de Gand et de Lille.



Le chantier va être divisé en plusieurs zones distinctes.



La zone A se subdivise en deux plus petites et concerne la Chaussée de Gand depuis le garage Vandecasteele jusqu’à la Bourdonstraat où l'on retrouve le garage Vanhoo. Les travaux de réparation nécessitent une circulation alternée à l’aide de feux tricolores.



Ainsi, la zone de chantier A1 nécessitera une circulation alternée avec des feux tricolores les lundi 26 et mardi 27 octobre tandis qu'il en sera de même pour la zone A2 du mercredi 21 au mercred 28 octobre.



En ce qui concerne la zone B, cette dernière se retrouve dans la Chaussée de Gand, à hauteur du rond-point avec la rue de Menin. "La réparation devrait ici s’effectuer en deux heures", explique-t-on du côté de l'administration communale. La Chaussée de Gand ne sera plus accessible via ce rond-point.



Les travaux auront lieu pendant la période des travaux de la zone A, soit du 21 au 28 octobre 2020. Une déviation sera alors mise en place vers la Chaussée de Gand, via Rekkem, rue du Castert.



Enfin, la dernière zone C concerne la Chaussée de Lille, à hauteur du rond-point avec la Place Sergent Ghiers. La réparation devrait également s’effectuer en deux heures. Ces travaux nécessitent une interdiction de circuler dans la zone de chantier et une interdiction de circuler excepté circulation locale depuis le carrefour avec la Chaussée du Risquons-Tout et la rue du Purgatoire. Ils seront réalisés durant la période des travaux des zones A et B, du 21 au 28 octobre 2020.



"Pendant toute la durée des travaux l'accessibilité aux piétons et aux commerces sera garantie. Le dépôt des déchets se fera aux horaires et lieux habituels."