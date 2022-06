Depuis le début de la semaine, le chantier de réaménagement de la voirie et de l’égouttage des rues du Rieu, du Cornet et de la Frontière à Leers-Nord est entré dans sa seconde phase.

Une nouvelle étape qui impacte plus fortement la circulation au centre du village, et l’accès vers la France. "Après avoir refait et réasphalté la rue du Rieu, les ouvriers s’attaquent désormais au carrefour avec les rues Arthur François et du Cornet, explique l’échevin en charge des Travaux, Frédéric Di Lorenzo. Ces travaux consistent au remplacement de l’égouttage, au passage de câbles des impétrants, à la pose de raccordements aux habitations, à la remise en état des filets d’eau, à la réfection de la voirie. Pour cette phase, et pour en limiter la durée d’intervention, nous avons privilégié la fermeture complète du carrefour, et cela jusqu’à la mi-juillet !"