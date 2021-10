Pas moins de dix faits de vols (dans des habitations ou abris de jardin) ont été signalés entre vendredi et dimanche dernier sur les territoires de Mouscron et d’Estaimpuis.

Le commissaire-divisionnaire de la zone de police du Val de l’Escaut, Dominique Debrauwere, confirme que la région est confrontée à diverses vagues de vols. “ Nous avons eu une vague de vols d’outils dans des camionnettes, mais pour le moment cet aspect-là s’est calmé, explique-t-il. Nous avons aussi été confrontés à de nombreux vols de véhicules, notamment de la marque PSA (DS, 3008 et 5008), par contre, ces derniers jours, ce sont surtout les vols dans habitations et abris de jardin qui sont en recrudescence. ”

Une enquête transfrontalière

Face à cette présence de bandes de voleurs sur son territoire, la police du Val de l’Escaut a renforcé sa vigilance. “ Nous mettons le maximum de moyens techniques et humains pour mettre fin à ces vagues de vols. Les patrouilles ont été renforcées et un important travail d’enquête a été mis en place. ” Une enquête, encore en cours, qui trouverait un prolongement de l’autre côté de la frontière… Certains individus auraient été identifiés et pourraient bientôt être interpellés alors que le travail des enquêteurs se poursuit pour tenter d’en identifier d’autres.