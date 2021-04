Deux chantiers vont prochainement impacter la circulation à Mouscron Mouscron - Comines M. Del. Par ailleurs, suite aux intempéries, le chantier du boulevard des Canadiens se voit être prolongé. © DELFOSSE

Différents chantiers vont prochainement impacter les usagers de la route ces prochains jours au sein de la cité des Hurlus. À commencer par le vendredi 16 avril prochain de 4h à 20h où, dans le cadre de travaux d'asphaltage du carrefour de la rue du Bilemont et de la RN513, des modifications seront mises en œuvre.



"Les travaux du carrefour de la RN513, avenues de Barry et de Rheinfelden, et de la rue du Bilemeont se feront en demi-chaussée, explique-t-on du côté de l'administration communale. La RN513 restera donc accessible par circulation alternée à l'aide de feux tricolores. La circulation de part et d'autre du carrefour, passant par la rue du Bilemont, sera quant à elle interdite."



Des déviations seront donc mises en place via la rue de Roubaix, l'avenue Wolfgang Amadeus Mozart, la RN513 et l'avenue de Rheinfelden ainsi que via la rue Guillaume Vanzeveren, la rue du Limbourg, la RN513 et l'avenue de Barry.



Le même jour, de 9h à 16h, il sera également procédé à la réhabilitation du revêtement du rond-point de la N43, celui des chaussées de Lille et de Gand. Dans ce cadre, le rond-point sera fermé à la circulation durant les heures indiquées. En vendant de Flandre, une déviation sera mise en place par Schelpenstraat, Vagevuurstraat et la RN43. Venant de France, il faudra passer par la rue du Nouveau-Monde, la rue du Blanc Pignon, la rue de Menin et la rue de Comines. Enfin, venant Flandre ou de la sortie de la RN58, la déviation sera mise en place par les rues de Comines, de Menin, du Blanc Pignon et du Nouveau-Monde ainsi que la RN43.



Enfin, l'occasion de rappeler que, suite aux intempéries, les travaux d'aménagement et de sécurisation du carrefour formé par le boulevard des Canadiens et la rue de la Barrière de Fer à Dottignies sont prolongés jusqu'au vendredi 30 avril prochain.