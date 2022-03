Enfermés dans le bâtiment en flammes, deux chiens sont décédés. La maison n'est plus habitable, indiquent les pompiers. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi, vers 07h20 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison de la chaussée du Pont Rouge à Warneton, dans l'entité de Comines. Venant des casernes de Mouscron et de Warneton, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle, une ambulance en prévention et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. À l'arrivée des pompiers, le bâtiment était déjà embrasé.

"Les locataires étaient absents au moment de l'incendie. Le feu a pris dans le garage pour une raison inconnue, puis s'est propagé à la toiture de l'habitation. Une partie de la maison s'est écroulée", explique le capitaine Jimmy Lahousse qui a dirigé l'intervention.

Coincés dans le bâtiment en flammes, deux chiens sont décédés.

Les dégâts dus aux flammes, à l'eau et les fumées sont très importants. Les occupants devront être relogés.