Aujourd'hui, Marylène Muriel, une habitante de Mouscron se dit inquiète et interpellée. De nombreux chats disparaîtraient depuis plusieurs semaines au coeur de la Cité des Hurlus et plus particulièrement dans le quartier du Mont-à-Leux.

De ce fait, cette passionnée des animaux a lancé une pétition afin que tous les propriétaires de chats disparus se regroupent et déposent plainte. "Je lance donc cette pétition pour que la commune fasse son travail. Effectivement, les employés communaux qui trouvent des cadavres de chats sont obligés de vérifier que l'animal est pucé et prévenir les propriétaires. Ce qui n'est pas toujours fait et cela n'est pas normal. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce qui est arrivé à son animal", poursuit Marylène.

La cellule du bien-être animal de Mouscron indique pourtant à travers son site Internet plusieurs façons de procéder si, un individu rencontre malheureusement sur sa route des chats décédés. "Il faut en tout premier lieu vérifier si l’animal est bien identifié". Il est donc nécessaire de se rendre dans une animalerie ou soit auprès d’une association de défense des animaux. "Grâce à un lecteur de puce électronique, il sera facile d’identifier et de retrouver les propriétaires (si l’animal était bien enregistré). Si ça n’est pas le cas, l’animal mort devra être pris en charge par les services communaux. Ceci ne concerne que les animaux trouvés sur la voie publique et ne concerne pas les animaux trouvés dans une propriété privée".

A ce jour, la cellule du bien-être animal n'est pas au courant de ces disparitions multiples mais tient tout de même à préciser que cette période reste propice aux vadrouilles de ces boules de poils...