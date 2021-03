Dix automobilistes privés de permis après une opération de contrôles de police à Comines-Warneton Mouscron - Comines M. Del. Ces contrôles avaient pour objectifs de vérifier le respect des règles du code de la route mais aussi de verbaliser les conducteurs sous l'influence de drogues ou d'alcool. © Police Locale de Comines

Ce week-end, et plus particulièrement samedi de 16h à minuit, la police locale de Comines-Warneton a réalisé différents contrôles routiers en divers endroits de l'entité.



Ces contrôles ont ainsi été organisés, en collaboration avec le service des douanes et mobilisant onze agents, dans le but de vérifier le respect des règles du Code de la route mais aussi de verbaliser les conducteurs sous l'influence de drogues ou d'alcool. Pour l'occasion, un maître-chien spécialisé dans les stupéfiants était engagé sur le dispositif de contrôle.



La police locale a également déployé le radar à différents endroits identifiés comme étant accidentogènes ou faisant l'objet de plaintes de riverains.



"La vitesse a été contrôlée auprès de 519 véhicules à cinq endroits différents de l'entité, précise-t-on du côté de la Police locale de Comine-Warneton. 7% de ces véhicules étaient en infraction. Les vitesses maximales enregistrées ont été de 136 km/h au lien de 90 km/h sur la RN58 et de 88 km/h dans la chaussée de Wervicq."



Une cinquantaine de véhicules ont également été arrêtés et contrôlés au rond-point de la rue des Arts à Comines, dans la rue du Touquet au Bizet ainsi qu'à l'une des sorties de la RN58.



"Au total, dix-huit procès-verbaux ont été dressés dont quatre en matière judiciaire pour détention de stupéfiants, soit trois pour détention de cannabis et un pour détention de cocaïne. Huit conducteurs ont été testés positifs aux stupéfiants et trois autres ont été testés positifs pour alcoolémie au volant dépassant la limite autorisée." Au total, dix permis de conduire ont été immédiatement retirés pour une durée de quinze jours. Enfin, trois procès-verbaux ont été rédigés pour des défauts d'immatriculation et le non-port de la ceinture.



"Tous ces chiffres interpellent et démontrent, s'il le fallait, que les contrôles routiers sont indispensables afin de garantir la sécurité de tous les usagers de la route."



Les autorités rappellent que la conduite sous influence est très dangereuse, car les effets des drogues et/ou d'alcool impactent directement le comportement et les perceptions du conducteur.