Les travaux de la place de la Rabecque à Ploegsteert, dans l’entité de Comines-Warneton, sont dans leur phase finale. Via un communiqué, la bourgmestre Alice Leeuwerck, l’échevin des Travaux Philippe Mouton et le C-commissaire divisionnaire Sébastien Dauchy ont fait savoir aux riverains ce qui les attend durant deux semaines. On y apprend ainsi qu’au niveau de la voirie un asphaltage doit être préparé et mis en œuvre le long des nouveaux quais de bus, que le trottoir à l’angle de la rue d’Armentières et de la rue de Ploegsteert doit être entièrement rénové et adapté et que le pavage du rond-point doit être réassemblé.

"La réfection du trottoir nécessitera une emprise sur le rond-point. Cela signifie que la circulation normale autour du rond-point doit être adaptée durant les travaux", explique-t-on dans ce courrier.

Le croisement étant impossible dans le rond-point, une circulation alternée avec installation de feux tricolores devra être instaurée. "Comme l’installation de feux autour d’un rond-point rend la circulation particulièrement lente et difficile, la société en charge de la signalisation a conseillé de ne laisser qu’un seul axe disponible pour la traversée de Ploegsteert, à savoir l’axe formé par la rue de Ploegsteert et la rue du Romarin. Ce choix, qui a été établi en concertation avec l’entreprise, les autorités et la police locale, permet surtout de conserver un accès à la place depuis l’axe disponible."

La rue de Messines et la rue d’Armentières seront par conséquent mises en cul-de-sac au niveau de la place et un itinéraire de déviation sera mis en place de part et d’autre pour permettre aux riverains de rejoindre leurs itinéraires respectifs. "Cette situation tout à fait exceptionnelle est non seulement nécessaire pour permettre à l’entreprise de faire un travail rapide et de qualité mais sera limitée à dix jours ouvrables." L’entreprise adaptera en outre la circulation, lorsque cela sera possible, afin de permettre une meilleure mobilité en soirée et durant la nuit.

Une circulation alternée avec feux sera concrètement permise de la rue de Ploegsteert vers la rue du Romarin et vice versa. L’accès des rues de Messines et d’Armentières sera bloqué au niveau du rond-point de la place de la Rabecque.

Différentes déviations seront enfin mises en place. Les poids lourds devront quant à eux tenir compte des limitations de tonnage des voiries.

M. Del.