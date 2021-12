La chocolaterie propose une création originale et assez unique dans le pays. Une bonne idée à placer sous le sapin des fins gourmets…

En février prochain, cela fera huit ans que François Durieux cultive l’excellence à Dottignies au travers de ses pralines. Ses petits carrés de bonheur à un prix accessible concentrent à la fois un grand savoir-faire et une qualité poussée des ingrédients. Ce n’est certainement pas un hasard s’il a notamment intégré le cercle très fermé des chocolatiers référencés par le Gault & Millau.

L’homme et sa petite équipe féminine plébiscitent une marque engagée pour les matières premières. "Valrhona est certifiée B Corp. C’est un label extrêmement difficile à obtenir, garant d’une démarche éthique, écologique, équitable… Valrhona s’impose sans cesse des objectifs comme le recyclage à 100% de l’eau dans les villages où le cacao est cultivé. Elle vérifie aussi que les enfants ne travaillent pas dans ses plantations et éduque les cultivateurs. Certains sont en effet parfois tentés de couper toute la végétation environnante pour ne faire pousser que des cacaoyers: ils ne savent pas toujours qu’il faut faire l’inverse puisque ces arbres ont besoin d’une végétation diversifiée autour d’eux, notamment des bananiers plus hauts qui les protègent avec leurs grandes feuilles… Les zones où on ne trouve que des cacaoyers donnent des cabosses de mauvaise qualité avec un rendement moindre."