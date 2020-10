Dottignies: l'Institut Saint-Charles ferme ses portes jusqu'au 18 octobre Mouscron - Comines M. Del. La décision concerne l'implantation secondaire de Dottignies. © Shutterstock

Voilà quelques jours que la situation devenait tendue au sein de l'Institut Saint-Charles à Dottignies. En effet, des professeurs manquent à l'appel suite à la maladie ou à la quarantaine et, comme l'annonce l'école sur sa page Facebook, le nombre de cas positifs du côté des élèves s'est accru ce jour.



"Dans ces circonstances, il nous est impossible d'encadre nos élèves de manière pédagogique satisfaisante et dans les règles d'hygiène imposées par la législation."



Ainsi, afin de protéger tant les élèves que son personnel, le Pouvoir Organisateur de l'Institut Saint-Charles a décidé, en accord avec la médecine scolaire et les autorités communales, de fermer l'implantation secondaire de Dottignies. Les cours à l'école ne pourront reprendre qu'à partir du lundi 19 octobre.



"Pendant cette période de fermeture, les cours se donneront à distance par l'intermédiaire de notre plate-forme pédagogique. Nous sommes sincèrement désolés de ces inconvénients mais la santé constitue pour nous un impératif incontournable."