"Ce n'est pas moi, ce sont les autres"

A la barre, Alexandre a également mentionné qu'à cette époque, il faisait partie d'une bande de motards et a été pris dans un engrenage. "Ce n'est pas moi, ce sont les autres semble être l'excuse du prévenu", a déclaré le représentant du ministère public. Toutefois, la déclaration de la victime n'évoque pas les mêmes dires. "Un panel de photos a été présenté au jeune homme, qui a directement reconnu Alexandre comme étant l'auteur des faits. De plus, la victime possédait plusieurs traces de coups au niveau de la joue et saignait du nez tout au long de son audition. Ce ne sont pas deux, trois gifles qui vont engendrer de tels hématomes".

Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public s'est dit consterné. "Les faits se sont déroulés dans un bar alors que la victime voulait simplement commander un verre". Ce dernier a ainsi confirmé la peine des 15 mois de prison mais n'est pas contre un sursis probatoire. Le jugement sera prononcé le 22 mars.