Ces derniers temps, les box mensuelles dédiées aux produits de beauté ou aux accessoires ont pris énormément d'ampleur. C'est donc passionnées de mode que Julie Tourret et Victoire Neyts, deux meilleures amies, ont mis en place la Rubis Dress Box afin de proposer de nombreuses surprises à leurs abonnées.

"Je souhaitais déjà créer une boutique en ligne et puis en parlant avec Victoire, ma meilleure amie, nous avons décidé de nous lancer dans un projet commun. Nous nous sommes donc lancées en janvier dernier en créant la première box mensuelle autour des robes. Nous voulions trouver un concept assez original et nous centrer sur les robes car nous adorons cela. Pour nous, une robe, c'est un article girly, une pièce unique qui n'est pas toujours facile à choisir. Si nous avions proposé une chemise ou une jupe, il aurait fallu que les personnes l'associent avec d'autres articles", déclare Julie.



Plusieurs formules



Le concept de la Rubis Dress Box est très simple. Les amatrices de robes doivent donc s'abonner et choisir une formule parmi plusieurs proposées. Avant le 15 du mois, une robe leur sera alors envoyée sans savoir le modèle ou le design.

"Les intéressées peuvent s'abandonner pour 1, 3 ou 6 mois. Tout dépend de leur envie. Nous offrons deux sortes de box à nos clientes. La première est l'essentielle au prix de 35 euros, dans laquelle il y aura la robe que nous avons sélectionnée. Et la seconde pour 40 euros, est la box qualifiée comme indispensable, qui comprend la robe et un accessoire en plus pour assortir à l'article. Quoi qu'il en soit, chaque robe est choisie en fonction de la morphologie de la personne et de la saison."

Il va de soi que les box mensuelles ont de plus en plus la cote surtout depuis la crise sanitaire durant laquelle, les magasins dédiés à la mode ont dû fermer à plusieurs reprises. Ce concept innovant et chargé de surprises permet donc de recevoir chaque mois un petit présent qui fera sans aucun doute plaisir à de nombreuses femmes. Certaines peuvent cependant, être craintives face à ce concept. Julie et Victoire ont également pensé à cette éventualité., concluent Julie et Victoire.