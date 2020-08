Prochainement, des travaux de sécurisation vont débuter au niveau du boulevard des Canadiens à Dottignies. Dans ce cadre, une réunion d’information citoyenne se tiendra ce jeudi 20 août depuis la salle du conseil communal du centre administratif, de 18 h à 20 h. "Étant donné la situation de crise Covid-19 ne permettant pas la réunion physique d’un grand nombre de riverains, cette réunion d’information sera diffusée en live vidéo sur le site de la ville de Mouscron ainsi que sur la page Facebook de la commune", signale-t-on du côté de l’administration communale. Seront présents : l’auteur de projet, le Service public de Wallonie (SPW), la bourgmestre Brigitte Aubert, le collège communal et les services techniques de la Ville. Ils répondront ainsi aux questions des riverains qui pourront être adressées par e-mail via canadiens2020@mouscron.be ou via le call center qui sera mis en place à cette occasion au 0800.11.755. "Ces réseaux de communication ne seront accessibles que le jeudi 20 août, de 18 h à 19 h 45."

M. Del.