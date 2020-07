Estaimbourg: le masque de vigueur au domaine de Bourgogne Mouscron - Comines M. Del. L'entrée sera interdite aux personnes refusant de porter un masque. © FACEBOOK

Les bourgmestres des différentes communes du pays continuent à ordonner le port du masque en divers endroits de leur entité. À Estaimpuis, le bourgmestre Daniel Senesael (PS) et son premier échevin Quentin Huart (PS) ont agi de la sorte en ce qui concerne le domaine de Bourgogne à Estaimbourg.



"Nous avons décidé, avec notre directeur général adjoint et notre conseiller en prévention, d'obliger le port du masque au sein du domaine, confirme Quentin Huart. Et ce afin de prémunir les personnes qui s'y rendent de contracter le coronavirus."



Le port du masque y est ainsi obligatoire à partir de 12 ans pour tout déplacement dans le parc. Toute personne refusant de porter un masque se verra ainsi refuser l'entrée au sein du domaine afin de garantir la sécurité de tous.



"Seuls les clients attablés du Chalet et les pêcheurs installés pourront le retirer."