Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la commune d'Estaimpuis s'est montrée très attentive via de nombreuses aides et dispositions prises pour sa population. Dès ce jeudi, c'est une nouvelle étape qui est franchie grâce à un partenariat public-privé avec la société Clean Zone Protect.Cette dernière, basée en France avec une filiale en Belgique, propose des protections antimicrobiennes via la pose de film antimicrobien et antibactérien transparent et adhésif sur tous les points de contact et toutes les parties communes d'un bâtiment, soit les poignées de porte, les rambardes d'escaliers, les photocopieurs, les ascenseurs, les tables, les bureaux, les écrans tactiles, etc., détaille Baptiste Bosser, fondateur de l'entreprise Was Light spécialisée dans la signalétique lumineuse et donc Clean Zone Protect est la filiale.Concrètement, le revêtement est composé d'ions argent qui empêchent le développement des germes bactériens et la transmission des microbes ainsi que les coronavirus. Il assure une diminution des microbes, des bactéries et des coronavirus de 99,9%.Autre particularité de ce revêtement, il reste actif durant cinq ans !Estaimpuis est ainsi commune pilote pour la Belgique. La commune a sélectionné deux de ses bâtiments, à savoir l'école secondaire du Centre Éducatif Mitterrand Estaimpuis (CEME) ainsi que l'administration communale., détaille le bourgmestre Daniel Senesael.En tant que commune pilote, la commune ne doit pas débourser le moindre euro. Mais, pour se faire une idée du coût d'un tel travail, Baptiste Bosser explique que le revêtement pour une poignée de porte se chiffre entre 8 et 9€.La pose de ces revêtements est réalisée par des travailleurs de Clean Zone Protect., assure le fondateur de la société.À Estaimpuis, on en compte plus de 400 pour le CEME et la maison communale. Chaque point de contact protégé est référencé dans un dossier et est identifiable via la présence d'une étiquette Pure Zone.Clean Zone Protect a déjà pu travailler en France avec différents acteurs tels que des supermarchés où les caddies ont par exemple pu être protégés par ces filtres. En Belgique, l'entreprise a également déjà pu équiper la maison d'accueil pour personnes handicapée Souris à la Vie à Blandain et à Pottes.Via le travail de Clean Zone Protect, le but est de pouvoir revenir à des gestes normaux., conclut Baptiste Bosser.