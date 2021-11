Présente au sein du tribunal correctionnel de Tournai, contrairement à son ex-compagnon, Laura devait s'expliquer pour des faits liés aux produits stupéfiants. Du 15 juin 2018 au 15 juin 2010, cette dernière ainsi que son ex-compagnon détenaient de l'héroïne, de la cocaïne ainsi que du cannabis à leur domicile.

Au début de leur relation et en connaissant le passé de monsieur, la prévenue avait accepté que son ex-compagnon touche encore à la drogue mais pas chez eux. "Je ne voulais absolument pas que mes enfants côtoient ce milieu. Quand nous voulions fumer, nous allions dans le garage."

Une véritable trahison

Lors d'une perquisition au sein du domicile du couple, les policiers ont ainsi retrouvé une balance de précision et des "restes" de produits stupéfiants en haut d'une immense armoire. "Ma cliente mesure 1m56, elle aurait vraiment eu du mal à atteindre cette armoire", a déclaré l'avocate de Laura.

Pour ces faits, le représentant du ministère public a requis une peine de 9 mois d'emprisonnement à l'égard du mystérieux prévenu et un sursis probatoire à l'égard de Laura. En l'absence d'antécédent, la jeune femme se sent trahie par son ex-compagnon avec lequel elle n'a plus aucun contact. Son avocate a plaidé une simple déclaration de culpabilité ou une suspension simple. Le jugement sera prononcé le 6 décembre.