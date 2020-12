Estaimpuis: des Colis du cœur pour les personnes seules de plus de 65 ans Mouscron - Comines M. Del. En plus d'une petite visite, ces personnes recevront un colis composé de produits locaux. © DR

Le mouvement Présence et Action Culturelles (PAC) d'Estaimpuis mène une belle action en faveur des personnes seules de l'entité âgées de plus de 65 ans. En effet, afin de leur mettre un peu de baume au cœur en cette fin d'année, l'opération Colis du cœur a été mise sur pied.



Via cette opération, le PAC offre un colis composé de produits locaux qui raviront les fêtes de fin d'année. Outre ce petit cadeau, cela sera également l'occasion pour le mouvement de rendre une petite visite à ces personnes isolées tout en respectant, bien évidemment, les mesures sanitaires en vigueur.



Une soixantaine de colis ont déjà été réservés. Ils seront réalisés et distribués ce mercredi à partir de 14h.