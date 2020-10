Estaimpuis: des festivités pour les cinq ans de la maison de jeunes Mouscron - Comines M. Del. Le cinquième anniversaire de la maison de jeunes d'Estaimpuis est fêté ce week-end. © DR

2020 est synonyme de cinq année d'existence pour la maison de jeunes d'Estaimpuis, à retrouver le long de la rue du Centre à Leers-Nord ! À cette occasion, c'est un week-end de festivités qui attend les jeunes.



En effet, ce samedi, la maison de jeunes participera aux 10 km de l'entité et organise à cette occasion un jogging parrainé. Les jeunes ont formé des équipes de quatre afin de parcourir la distance sous forme de relais après avoir chercher des sponsors leur permettant de récolter un peu d'argent à hauteur de leurs efforts.



Après l'effet sportif, un bel après-midi attend les jeunes. En effet, entre jeux de société, créations artistiques et culinaire, de 13h à 17h, quatre ateliers d'une heure seront accessibles gratuitement à la maison de jeunes.



Une soirée spectacle sera ensuite proposée au Centre Éducatif Mitterand Estaimpuis avec, au programme, des jeunes talents membres de la maison de jeunes démontrant leurs capacités en beatbox, chant, danse, etc.