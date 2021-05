Les mégots de cigarette jetés dans la nature ou sur la voie publique sont une véritable calamité à gérer. Qui n'a malheureusement jamais constaté un automobiliste devant lui abaisser son carreau pour jeter son mégot ou, pire encore, vu quelqu'un jeter son mégot dans les égouts ? En plus d'être un déchet long à se détruire dans l'environnement, le mégot de cigarette constitue également un véritable problème de gestion pour les stations d'épuration.



Face à cette situation, la commune d'Estaimpuis a décidé de mener une campagne mêlant à la fois la prévention contre le tabagisme mais également la sensibilisation à la préservation de la qualité des eaux. "La campagne s'inspire de la semaine anti-tabac qui va débuter partout en Wallonie dès le 17 mai, détaille l'échevine de la Santé Sophie Vervaecke (PS-LB). Nous avons travaillé de paire avec Adeline Vandenberghe (échevine de l'Environnement NdlR) car nous estimons que la cigarette nuit tant à la santé qu'à l'environnement. Elle est dangereuse et elle pollue."



Si la campagne wallonne se déroulera du 17 au 23 mai, Estaimpuis a souhaité voir plus large. La campagne intitulée Stop au tabagisme et aux mégots dans les caniveaux débutera en effet ce dimanche 16 mai jusqu'au dimanche 27 juin. "Nous avons prolongé notre action jusqu'au mois de juin puisque, durant ce mois, la zone de police du Val de l'Escaut va mettre l'accent sur la pollution de l'eau, les mégots en étant une cause", détaille Adeline Vandenberghe (PS-LB).