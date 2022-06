Alors que la majorité souhaitait adopter une motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, à la traçabilité et à l’assainissement des terres, Écolo l’a appelée avant tout à respecter la loi. L’opposition dénonce en effet le stockage de terres de déblai sur le terrain agricole de la rue de Luna envisagé pour la construction de la future maison de l’entité et l’aménagement du nouveau cimetière d’Estaimbourg. "Sans aucun permis, insiste Patrick Vantomme. Encore plus interpellant, du 16 au 20 mai dernier, une cribleuse y était présente pour traiter ces déblais… également sans aucun permis."