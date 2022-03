Lors des dernières élections communales, le dernier poste d’échevin s’était joué à trois voix près entre Sophie Vervaecke et Frédéric Di Lorenzo… à l’avantage de la première. Trois ans plus tard, l’Estaimpuisien a eu l’opportunité de faire son entrée dans le collège communal. Mais c’est sans doute dans d’autres circonstances, après la démission inattendue d’Adeline Vandenberghe et dans un contexte politique assez tendu, que Frédéric Di Lorenzo aurait préféré prendre ses fonctions. "Lorsque j’ai appris la démission d’Adeline, dont il faut saluer le travail qu’elle a fourni et ses qualités humaines, je n’ai pas tout de suite pensé au fait qu’une place se libérait au sein du collège, se rappelle-t-il. Je pensais qu’elle serait remplacée par une femme, mais finalement le choix de l’électeur a été respecté et j’en suis honoré."